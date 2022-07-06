Так, должности уже покинули министр здравоохранения Саджид Давид, финансов – Риши Сунак, министр по делам детей – Уилл Куинс. Но Борис Джонсон ищет им замену, сообщает 24 канал.

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Почему министры ушли

Главы министерства здравоохранения и финансов были не согласны с действиями премьера Джонсона, возглавляющего также Консервативную партию.

Мы, вероятно, не всегда были популярны, но компетентно действовали в национальных интересах. К сожалению, в нынешних условиях общественность считает, что мы ни то, ни другое,

– написал Джавид в письме-просьбе об отставке.

Джонсону он заявил, что ему понятно, что ситуация не изменится при его руководстве и он тоже потерял его доверие.

Объяснения Риши Сунака были похожими. Хотя оба министра конкретную причину отставки не назвали. Министр по делам детей Великобритании Уилл Куинс подал в отставку, заявив, что у него "не было выбора".

Реакция Джонсона

Министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид подали заявления об увольнении с разницей в 10 минут. После них уволились младшие министры и помощники. У Джонсона понятная позиция – планирует остаться на должности после отставок двух министров и уже назначил им замену.

Он назначил Надхима Захави новым канцлером казначейства, а глава аппарата премьер-министра Стив Барклай стал министром здравоохранения.

Публично же Джонсона к отставке никто не призывает. Несколько министров наоборот – поддержали его. К примеру, министр иностранных дел Лиз Трасс – одна из потенциальных претендентов на его место на должности лидера партии.

Скандал в правительстве Великобритании

Недавно в отставку с должности члена парламента, ответственного за партийную дисциплину консерваторов, ушел Крис Пинчер. Его обвинили в домогательстве к двум коллегам-мужчинам.

Это расследование продолжалось с 2019 года, но на Даунинг-стрит отрицали, что знают об этом. Но Пинчер снова был назначен на эту же должность в 2022 году.

Тогда бывший парламентский секретарь министерства иностранных дел Великобритании Лорд Макдональд заявил, что офис Джонсона говорит неправду. Якобы ему было известно об обвинении до назначения.

Даже сам Джонсон признал это в одном из интервью.

Вотум недоверия для Джонсона

В начале июня у большого друга Украины были проблемы. Консервативная партия Великобритании могла объявить ему вотум недоверия. Причиной называли то, что потеряли веру в правительство Джонсона из-за скандала с вечеринкой во время пандемии с нарушением карантинных ограничений. За голосование о вотуме недоверия Борису Джонсону удалось собрать более 50 голосов. Назначили его на вечер 6 июня в Палате общин. Голосов для вотума недоверия не хватило. Таким образом Джонсон остался на должности.

Президент Владимир Зеленский высказывал свое мнение на этот счет. Он подтверждал, что рад, что его союзник и друг остался на должности. Зеленский отметил, что с Джонсоном общается преимущественно относительно помощи Украине. Премьер Британии открыто выступает в поддержку нашего государства в противостоянии российской агрессии и является большим другом нашего государства.

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