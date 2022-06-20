В настоящее время Джонсон возобновляется после запланированной операции. Ее проводили под общим наркозом.

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По данным СМИ, примерно в 6:00 Джонсон прибыл в медучреждение в Лондоне для рутинной процедуры. Операция была запланирована. Уже после десяти часов он вернулся в свою резиденцию.

Обратите внимание! До вторника, 22 июня, временно обязанности главы правительства Британии будет выполнять вице-премьер-министр Доминик Рааб, который также заменял Джонсона, когда его поместили в реанимацию из-за коронавируса.

Проблема с околоносовыми пазухами Джонсона не связана с тем, что он переболел коронавирусом в 2020 году.

Поддержка Украины

Великобритания с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживает нашу страну. Британия стала одним из главных поклонников Украины на международной арене. Страна предоставляет Украине вооружение и финансовую поддержку.

В начале июня Министр обороны Великобритании Бен Уоллес официально заявил, что Соединенное Королевство приняло окончательное решение передать Вооруженным Силам Украины реактивные системы залпового огня M270. Чтобы овладеть такими системами, наши артиллеристы должны прибыть в Великобританию "в ближайшие недели", тренировки будут проходить именно на британской территории.

Глава Минобороны Британии пояснил, что:

тактика России меняется, поэтому должна меняться и поддержка Украины;

эти мощные реактивные системы залпового огня позволят Украине лучше оградить себя от жестокого использования Россией дальнобойной артиллерии;

Путин использует артиллерию, не разбирая и атакуя украинские мирные города.

Джонсон на днях посетил Украину

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находился с рабочим визитом в Киеве. Визит был неанонсирован. Это уже вторая рабочая поездка британского политика в Украину с начала широкомасштабной войны.

Во время нового визита Борис Джонсон еще раз прошелся по улицам украинской столицы вместе с Зеленским, отдал уважение нашим павшим воинам и провел переговоры. Об этом он написал в своем твиттере.

Было невероятно трогательно снова пройти с вами по улицам Киева, отдать честь вашим павшим воинам, чью жертвенность, непобедимое мужество и храбрость мы никогда не забудем,

– написал Джонсон в своем твиттере.

Он также поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за прием. Борис Джонсон назвал главу нашего государства своим другом.