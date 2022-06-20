Наразі Джонсон відновлюється після запланованої операції. Її проводили під загальним наркозом.

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За даними ЗМІ, приблизно о 6:00 Джонсон прибув до медзакладу у Лондоні для рутинної процедури. Операція була запланованою. Вже після 10:00 він повернувся до своєї резиденції.

Зверніть увагу! До вівторка, 22 червня, тимчасово обов'язки очільника уряду Британії виконуватиме віцепрем'єр-міністр Домінік Рааб, який також заміняв Джонсона, коли його помістили в реанімацію через коронавірус.

Проблема з навколоносовими пазухами Джонсона не пов'язана з тим, що він перехворів на коронавірус у 2020 році.

Підтримка України

Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримує нашу країну. Британія стала одним із головних прихильників України на міжнародній арені. Країна надає Україні озброєння та фінансову підтримку.

На початку червня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес офіційно заявив, що Сполучене Королівство ухвалило остаточне рішення передати Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню M270. Щоб опанувати такі системи, наші артилеристи повинні прибути до Великобританії "найближчими тижнями", тренування відбуватимуться саме на британській території.

Очільник Міноборони Британії пояснив, що:

тактика Росії змінюється, тому має змінюватися і підтримка України;

ці потужні реактивні системи залпового вогню дозволять Україні краще захистити себе від жорстокого використання Росією далекобійної артилерії;

Путін використовує артилерію, не розбираючи та атакуючи українські мирні міста.

Джонсон днями відвідав Україну

Додамо, що 17 червня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон перебував з робочим візитом у Києві. Візит був неанонсований. Це уже друга робоча поїздка британського політика до України від початку широкомасштабної війни.

Під час нового візиту Борис Джонсон ще раз пройшовся вулицями української столиці разом із Зеленським, віддав шану нашим полеглим воїнам і провів перемовини. Про це він написав у своєму твітері.

Було неймовірно зворушливо знову пройти з вами вулицями Києва, віддати шану вашим полеглим воїнам, чию жертовність, непереможну мужність і хоробрість ми ніколи не забудемо,

– написав Джонсон у своєму твітері.

Він також подякував Президенту України Володимиру Зеленському за прийом. Борис Джонсон назвав очільника нашої держави своїм другом.