Во Львовском дворце искусств в рамках книжного форума состоялась презентация книги Бориса Джонсона "Нет оков". Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

Что известно о книге Джонсона "Нет оков"?

В мемуарах Джонсон рассказывает о своей политической карьере, работе мэром Лондона и премьер-министром, Brexit, пандемии COVID-19.

Автор также описывает кризисные ситуации и переговоры, в которых ему пришлось участвовать, а также оценивает собственные решения и ошибки.

Книга написана в характерном для Джонсона остроумном и самоироничном стиле.

Особое внимание британец уделяет Украине.

Он отмечает, что еще после поездки в Киев в 2014 году понимал серьезность угрозы со стороны России.

По его словам, переговоры с Владимиром Путиным, Сергеем Лавровым и другими российскими политиками убедили его, что договориться с Москвой будет чрезвычайно сложно.

Джонсон также считает, что в 2014 году Запад проявил чрезмерную нерешительность в ответ на российскую агрессию. По его мнению, перед началом полномасштабного вторжения в 2022 году западные лидеры должны были четко предупредить Россию о масштабной поддержке Украины в случае нападения.

Бывший британский премьер убежден, что Путину не удастся сломить украинский дух.

В то же время, по его оценке, российский диктатор не может просто отступить, поскольку тогда ему придется объяснять собственному обществу причину огромных человеческих потерь.

Презентация книги "Кайданов нет" / Фото ОВА

Украинское издание "Кайданов нет" содержит вступительное слово Валерия Залужного, посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ.

По информации издателей, книга стала бестселлером The Sunday Times и вошла в списки лучших книг года нескольких британских изданий.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон снял документальный фильм о войне в Украине. Во время работы над фильмом он побывал на прифронтовых территориях.