Четыре аргумента Джонсона, уберегшие его от отставки

У Джонсонюка был трудный день. К двум министрам, ушедшим ранее в добровольно-демонстративную отставку, за день добавился еще один – Брендон Льюис уходит с должности министра Северной Ирландии. И это кроме чиновников рангом ниже. Всего уволилось 47 человек.

Крепкий орешек Джонсонюк

Вчера к Джонсону пришел весь состав правительства, и некоторые из них просили уйти и самого премьера в отставку. Среди них – министр внутренних дел Прити Патель и министр транспорта Грант Шаппс. Кое-кто, видя это, уже начал хоронить и Кабинет, и его лидера.

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Сэр Чарльз Уокер, член парламента от консерваторов, ранее поддерживавший Джонсона, сказал Channel 4 News, что для премьер-министра все "кончено" и что он ожидает, что тот уйдет 6 июля вечером. По его словам, в Британии больше нет "действующего правительства".

Четыре причины остаться Даунинг-стрит

А что сам Борис Джонсон? По словам источников, №10 заявил членам своего правительства, что ни в одну отставку оно не собирается. Пожалуй, это он сказал в телефонном разговоре Ее Величества. Он привел несколько аргументов, почему останется премьером, какой бы силы кризис не охватил правительство. И вот какие это доводы.

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Избрание нового лидера приведет к досрочным выборам . Доказательство очень слабое, поскольку новый лидер тори по-прежнему будет иметь рабочее большинство в парламенте. Как отмечает The Guardian, смена лидера иногда приводит к тому, что выборы проходят раньше обычного, но обычно это происходит потому, что господствующая партия думает, что она выиграет от "отскока нового лидера".

. Доказательство очень слабое, поскольку новый лидер тори по-прежнему будет иметь рабочее большинство в парламенте. Как отмечает The Guardian, смена лидера иногда приводит к тому, что выборы проходят раньше обычного, но обычно это происходит потому, что господствующая партия думает, что она выиграет от "отскока нового лидера". Досрочные выборы приведут к "почти бесспорному" поражению тори . Здесь все правильно, но есть мнение, что такой же результат будет и если Джонсон поведет их на выборы.

. Здесь все правильно, но есть мнение, что такой же результат будет и если Джонсон поведет их на выборы. Досрочные выборы приведут ко власти коалицию лейбористов и SNP (Шотландская национальная партия), так называемую коалицию хаоса, и тори могут быть отвергнуты от управления страной на десятилетия. Здесь никто не знает, но Джонсон нагнетает...

(Шотландская национальная партия), так называемую коалицию хаоса, и тори могут быть отвергнуты от управления страной на десятилетия. Здесь никто не знает, но Джонсон нагнетает... Следствием прихода к власти лейбористов и SNP станет новый референдум о независимости Шотландии и распаде Великобритании. Согласитесь, сильный аргумент, впрочем, тоже находится в области "50 на 50".

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