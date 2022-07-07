Міцний горішок Джонсонюк

Вчора ж до Джонсона прийшов весь склад уряду, і деякі з них просили піти і самого прем'єра у відставку. Серед них – міністр внутрішніх справ Пріті Патель та міністр транспорту Грант Шаппс. Дехто, бачачи це, вже почав ховати і Кабінет, і його лідера.

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Сер Чарльз Вокер, член парламенту від консерваторів, який раніше підтримував Джонсона, сказав Channel 4 News, що для прем'єр-міністра все "скінчено" і що він очікує, що той піде 6 липня ввечері. За його словами, у Британії більше немає "чинного уряду".

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А що сам Борис Джонсон? За словами джерел, №10 заявив членам свого уряду, що в жодну відставку він не збирається. Мабуть, це ж він сказав у телефонній розмові Її Величності. Він навів кілька аргументів, чому залишиться прем'єром, якої б сили криза не охопила уряд. І ось які це аргументи.

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Обрання нового лідера призведе до дострокових виборів . Доказ дуже слабкий, оскільки новий лідер торі, як і раніше, матиме робочу більшість у парламенті. Як зазначає The Guardian, зміна лідера іноді призводить до того, що вибори відбуваються раніше, ніж зазвичай, але зазвичай це відбувається тому, що панівна партія думає, що вона виграє від "відскоку нового лідера".

. Доказ дуже слабкий, оскільки новий лідер торі, як і раніше, матиме робочу більшість у парламенті. Як зазначає The Guardian, зміна лідера іноді призводить до того, що вибори відбуваються раніше, ніж зазвичай, але зазвичай це відбувається тому, що панівна партія думає, що вона виграє від "відскоку нового лідера". Дострокові вибори призведуть до "майже безперечної" поразки торі . Тут все правильно, але є думка, що такий самий результат буде, і якщо Джонсон поведе їх на вибори.

. Тут все правильно, але є думка, що такий самий результат буде, і якщо Джонсон поведе їх на вибори. Дострокові вибори приведуть до влади коаліцію лейбористів та SNP (Шотландська національна партія), так звану коаліцію хаосу, і торі можуть бути відкинуті від управління країною на десятиліття. Тут ніхто не знає, але Джонсон нагнітає...

(Шотландська національна партія), так звану коаліцію хаосу, і торі можуть бути відкинуті від управління країною на десятиліття. Тут ніхто не знає, але Джонсон нагнітає... Наслідком приходу до влади лейбористів та SNP стане новий референдум про незалежність Шотландії та розпад Великобританії. Погодьтеся, сильний аргумент, який втім, теж знаходиться в області "50 на 50".

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