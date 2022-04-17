Борис Джонсон заговорил на украинском языке в пасхальном обращении
17 апреля 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Добрый друг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова заговорил по-украински. Глава британского правительства часть пасхального приветствия говорил на украинском языке.
Джонсон: Будьте сильны и имейте в сердце отвагу
Во время обращения к христианам западного обряда Джонсон сказал, что для украинцев послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом значит больше, чем когда-либо прежде.
Кстати Канцлер Германии в пасхальном поздравлении вспомнил об украинцах
Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа,
– сказал Джонсон на украинском языке.
В ролике британского премьер-министра можно увидеть традиционные украинские писанки. На пиджаке Джонсона значок с флагами Великобритании и Украины.
Видео обращения Джонсона
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