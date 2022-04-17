Борис Джонсон заговорил на украинском языке в пасхальном обращении

Добрый друг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова заговорил по-украински. Глава британского правительства часть пасхального приветствия говорил на украинском языке.

Джонсон: Будьте сильны и имейте в сердце отвагу

Во время обращения к христианам западного обряда Джонсон сказал, что для украинцев послание Христа о надежде, триумфе жизни над смертью и добра над злом значит больше, чем когда-либо прежде.

Кстати Канцлер Германии в пасхальном поздравлении вспомнил об украинцах

Будьте сильны и имейте в сердце отвагу, вы все, что уповаете на Господа,

– сказал Джонсон на украинском языке.

В ролике британского премьер-министра можно увидеть традиционные украинские писанки. На пиджаке Джонсона значок с флагами Великобритании и Украины.

Видео обращения Джонсона

Достойно внимания – Зеленский и Джонсон прошлись по центру Киева: смотрите видео