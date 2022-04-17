Джонсон: Будьте сильні та майте в серці відвагу

Під час звернення до християн західного обряду Джонсон сказав, що для українців послання Христа про надію, тріумф життя над смертю і добра над злом значить більше, ніж будь-коли раніше.

До речі Канцлер Німеччини у великодньому привітанні згадав про українців

Будьте сильні та майте в серці відвагу, ви всі, що уповаєте на Господа,

– сказав Джонсон українською мовою.

У ролику британського прем'єр-міністра можна побачити традиційні українські писанки. На піджаку Джонсона значок з прапорами Британії та України.

Відео звернення Джонсона

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