Филатов считает, что за убийство самоуправления в Чернигове судей нужно посадить в тюрьму

Решение суда об отстранении мэра Чернигова Владислава Атрошенко от должности – это проявление выборочного правосудия, и судьи, которые выносили такое решение, должны сидеть в тюрьме.

Об этом в новом интервью заявил мэр Днепра Борис Филатов.

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Это несправедливость, – Филатов о кейсе Атрошенко

"Это несправедливость. В Кодексе об административных правонарушениях совсем такого нет. Я считаю, что за это решение судьи, которые его принимали, должны сидеть в тюрьме. Можно было как-то по-другому решить вопрос. Но убить местное самоуправление в Чернигове – это несправедливость", – заявил Борис Филатов.

Он отметил, что не является другом Атрошенко. Наоборот, между ними "сложные отношения". Но отметил, что отстранять от должности за попытку спасти семью от обстрелов и плена недопустимо.

Вы знаете, что мэр Бучи вывозил из города свою семью в карете скорой помощи? Его семью могли расстрелять, давайте его тоже выгоним? Конечно, это избирательность. Понимаете? Может, секрет рассказываю, но он нам сам об этом рассказывал: "Ребята, я свою семью вывозил на скорой, потому что россияне уже зашли, они могли стать заложниками". Давайте какой-то там суд во Львове, непонятно какого района, вынесет решение против городского головы Бучи, что, используя свои полномочия, он эвакуировал свою семью. Формально действуем по закону. Но людей могли расстрелять! Зачем это делать?

– подчеркнул мэр Днепра.

По словам Филатова, любому мэру правоохранители могут предъявить какие-то претензии и попытаться отстранить от исполнения обязанностей. И это мешает самоуправлению работать.

"Мне каждый день передают приветы, понимаете? Вот недавно встретил меня один депутат и говорит: "Я должен вас предупредить, есть команда работать по мэрии правоохранителям». И я это слышу уже 8 лет. Невозможно так работать. Я не могу сказать, что меня это деморализует, но это утомляет. В каждом муниципалитете сидят какие-то проверяющие. Они приходят и начинают выбивать руководителей коммунальных предприятий: горводоканал, горсвет, теплоэнерго. Подозрения, подозрения, подозрения. Потом суд выносит залог. После этого их больше ничего не интересует. Это а) деморализация; б) нет никаких перспектив; в) трата средств налогоплательщиков. Это труд в никуда. Зачем это делать? Во время войны есть более важные задачи", – подчеркнул Борис Филатов.

Как сообщалось, в декабре 2022 года судья Яворивского районного суда Игорь Матвеев признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в конфликте интересов и лишил его на год права занимать должность городского головы. Такое решение суд принял из-за того, что Атрошенко эвакуировал семью, когда город был в окружении, а сам остался в Чернигове. 1 февраля судья Львовского апелляционного суда Сергей Головатый оставил решение суда первой инстанции в силе.

Поддержать Атрошенко в суде прибыли мэры около 30 городов Украины. Они назвали решение суда по Атрошенко наступлением на самоуправление и демократию.

30 марта представители правоохранительных органов пытались сорвать заседание сессии Черниговского горсовета. Депутатов в день сессии массово вызывали на допросы и в военкоматы, снимали с поезда, задерживали на блокпостах и так далее.