Умер отец экс-премьера Владимира Гройсмана

Борис Гройсман, отец бывшего премьера Владимира Гройсмана, умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил сам Владимир Гройсман.

Детали собрал 24 Канал. Причину смерти не разглашают.

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Что известно о жизни и смерти Бориса Гройсмана

Мужчина много лет был депутатом городского совета Винницы. Также был меценатом и успешным предпринимателем, в частности создал рынок "Юность", работал на одном из винницких заводов.

Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за все. Люблю тебя. Покойся с миром. Светлая память, мой родной,

– говорится в сообщении Владимира Гройсмана.

Люди в сети тепло вспоминают умершего, говоря, что у него были острый глаз и тонкий юмор. А еще ему можно было позвонить среди ночи за поддержкой или чтобы просто рассказать анекдот. Борис Гройсман был настоящим другом и расстояние для него не становилось помехой общению.

"Мне очень жаль узнать о смерти Бориса Исааковича. Он был замечательным человеком, которого я уважал и ценил. Он оставил в моей памяти много светлых и теплых воспоминаний", – написал в комментариях депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер.

Депутат Ирина Борзова вспоминает о Борисе Гройсмане так: "Он был человеком чрезвычайно мудрым, с мощной энергетикой, которая всегда вдохновляла. Хотя наши встречи были нечастыми, каждую из них я храню в своей памяти. Его слова и поступки оставили глубокий след в моей жизни".

Боренька, ну как так, у нас такие планы были! Грустно мне и на душе холодно,

– щемяще откликнулся на известие Иво Бобул.

Всего на фейсбук-странице Владимира Гройсмана уже более тысячи комментариев от многих известных людей и простых украинцев. Но пока ни на страницах сына, ни на страницах винницкой власти нет деталей относительно прощания с Борисом Гройсманом и его похорон.

Владимир Гройсман был премьер-министром Украины в 2016 – 2019 годах. С 2006 по 2014 год работал городским головой Винницы. Сейчас он – руководитель Межрегионального координационного гуманитарного штаба.