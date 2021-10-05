Борис Колесников обсудил децентрализацию с руководителями партийных ячеек в Донецкой области

О децентрализации говорил Борис Колесников с активистами на местах – руководителями партийных ячеек. Лидер партии "Украина – наш дом" во время встречи напомнил, в чем заключается суть децентрализации и почему она важна для экономического роста страны.

"Есть вещи, которые во всем мире принадлежат центру: это оборона, безопасность, внешняя политика, а также инфраструктура национального и международного уровня. У нас же все построено по принципу: "вот вам расходы, а доходы сами найдете". Так не бывает. В мире все идет снизу вверх", – сказал лидер партии "Украина – наш дом" Борис Колесников.

Во время общения с местными активистами Борис Колесников подчеркнул важность обладать профессиональной командой. В нее должны войти специалисты разного возраста. Так как сейчас в обществе есть запрос на профессионалов.

"Районные, местные, областные организации – вот это главное. Мы хотим собрать профессиональную команду. А все остальное – это наши сторонники. И людей, которые верят в профессионалов – миллион", – добавил он.

Борис Колесников призвал строить партию с низового уровня. Процесс должен завершиться за полгода. Также лидер партии "Украина – наш дом" отметил важность института местного самоуправления. Именно он должен стать залогом успешного развития государства.