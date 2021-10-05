"Є речі, які в усьому світі належать центру: це оборона, безпека, зовнішня політика, а також інфраструктура національного і міжнародного рівня. У нас же все побудовано за принципом: "ось вам витрати, а доходи самі знайдете". Так не буває. У світі все йде знизу вгору", – сказав лідер партії "Україна – наш дім" Борис Колесніков.

Під час спілкування з місцевими активістами Борис Колесніков підкреслив важливість мати професійну команду. До неї мають увійти фахівці різного віку. Адже нині у суспільстві є запит на професіоналів.

"Районні, місцеві, обласні організації – ось це головне. Ми хочемо зібрати професійну команду. А всі решта – це наші прихильники. І людей, які вірять в професіоналів, – мільйон", – додав він.

Борис Колесніков закликав будувати партію з низового рівня. Процес має завершити за пів року. Також лідер партії "Україна – наш дім" наголосив на важливості інституту місцевого самоврядування. Саме він має стати запорукою успішного розвитку держави.