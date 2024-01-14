Известно, что Борис Катков – глава "Латвийско-российской ассоциации сотрудничества". А еще он – военный пенсионер, у которого еще и гражданство России. И потому, что он действовал в интересах страны-агрессора, его попросили на выход.

Читайте также Потому что не молился за победу: в России уволили известного священника, заменили предателем из Украины

Катков попал в "черный список"

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис по инициативе Службы государственной безопасности (VDD) внес Бориса Каткова в "черный список". Объясняют, что 82-летний россиянин осуществлял "длительную и системную деятельность" в интересах страны-агрессора.

Катков, общаясь с российскими пропагандистами, заявил, что 10 января получил распоряжение о депортации. Известно, что он поначалу намеревался обжаловать соответствующее решение. Правда, утром 12 января за ним приехали пограничники. Они дали мужчине час, чтобы он собрался. После этого Каткова увезли к границе со страной-агрессором.

Главная фанатка крепких напитков в России, Мария Захарова, по совместительству считающаяся представительницей министерства иностранных дел России, отреагировала на выселку Каткова. По ее словам, это якобы "провокационная акция". И что заключается она в "запугивании русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских высказываний и русофобии".

Возмущение также выразило посольство России в Латвии. В ведомстве действия назвали "совершенно антигуманными". Уверяют, что власти страны якобы нарушили принцип неразделенности семьи. Говорят, что у россиянина в Латвии – жена, дети, а также внуки. К слову, сам Катков после выселения перебрался в Калининград, откуда он и происходит, пишет Delfi.

Что известно о Каткове

Как отмечают в СМИ, Борис Катков в Латвию приехал в 1966 году во время советской оккупации. Известно, что до 1991 года он работал в военных комиссариатах. В том же году он в звании полковника пошел на пенсию.

Катков в 1998 году получил паспорт неграждан Латвии. Еще через год мужчина возглавил "Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества". К слову, эта ассоциация в 2004 году заключила договор, предусматривающий сотрудничество с партией "Единая Россия".

Уже в начале нулевых он взял себе гражданство России. А в 2012 году в интервью изданию Latvijas Avīze уверял, что из Госдумы России поступила идея создания организации. Россиянин в этом же издании заявил, что Путину удалось победить на выборах, в частности, благодаря возглавляемой им ассоциации.