Відомо, що Борис Катков – глава "Латвійсько-російської асоціації співробітництва". А ще він – військовий пенсіонер, у якого ще й громадянство Росії. І через те, що він діяв в інтересах країни-агресорки, його попросили на вихід.

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Катков потрапив до "чорного списку"

Міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс, з ініціативи Служби державної безпеки (VDD), вніс Бориса Каткова до "чорного списку". Пояснюють, що 82-річний росіянин здійснював "тривалу та системну діяльність" в інтересах країни-агресорки.

Катков, спілкуючись з російськими пропагандистами, заявив, що 10 січня отримав розпорядження про депортацію. Відомо, що він спочатку мав намір оскаржувати відповідне рішення. Правда, зранку 12 січня по нього приїхали прикордонники. Вони дали чоловікові годину, щоб він зібрався. Після цього Каткова повезли до кордону з країною-агресоркою.

Головна фанатка міцних напоїв у Росії, Марія Захарова, котра за сумісництвом вважається представницею міністерства закордонних справ Росії, відреагувала на виставлення Каткова. За її словами, це буцімто "провокаційна акція". І що полягає вона у буцімто "залякуванні російськомовних жителів Латвії, які стають жертвами неонацистських висловлювань і русофобії".

Обурення також висловило посольство Росії у Латвії. У відомстві дії назвали "абсолютно антигуманними". Запевняють, що влада країни буцімто порушила принцип нерозділеності сім'ї. Кажуть, що у росіянина у Латвії – дружина, діти, а також онуки. До слова, сам Катков після виселення перебрався до Калінінграда, звідкіля він і походить, пише Delfi.

Що відомо про Каткова

Як зазначають у ЗМІ, Борис Катков до Латвії приїхав у 1966 році під час радянської окупації. Відомо, що до 1991 року він працював у військових комісаріатах. Того ж року він у званні полковника пішов на пенсію.

Катков у 1998 році отримав паспорт негромадянина Латвії. Ще через рік чоловік очолив "Латвійсько-російську асоціацію співробітництва". До слова, ця асоціація у 2004 році уклала договір, який передбачає співпрацю з партією "Єдина Росія".

Вже на початку нульових він взяв собі громадянство Росії. А у 2012 році в інтерв'ю виданню Latvijas Avīze запевняв, що з Держдуми Росії надійшла ідея створення організації. Росіянин у цьому ж виданні заявив, що Путіну вдалося перемогти на виборах, зокрема, завдяки асоціації, яку він очолює.