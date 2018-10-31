"Борисполь" попал в рейтинг проблемных аэропортов мира

Портал AirHelp составил ежегодный рейтинг аэропортов, которые пользуются наименьшей популярностью в мире. За основу анализа взяли три критерия: пунктуальность персонала аэропортов, качество обслуживания при выходе на посадку и настроение пассажиров. В антирейтинг попал и Аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Handelsblatt.

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Всего для актуального рейтинга был изучен 141 аэропорт, каждому из которых была присвоена оценка по шкале от 0 до 10. Возглавил список самых непопулярных аэропортов этого года международный аэропорт Кувейта.



Международный аэропорт Кувейта

Второй худшей, по мнению пассажиров, воздушной гаванью стал британский аэропорт "Лондон-Станстед". Третье место в рейтинге принадлежит лионскому аэропорту имени Сент-Экзюпери.

Аэропорт "Орли" во Франции занял четвёртое место. "Когда-то он был главной воздушной гаванью французской столицы", – отмечает издание.



Аэропорт "Орли" во Франции

На переполненные залы ожидания и недостаток мест для сидения жалуются пассажиры в аэропорту "Стокгольм-Бромма" в Швеции, который занял пятое место. На 6-м месте оказался международный аэропорт Манчестера в Великобритании.

Седьмую позицию в списке самых нелюбимых аэропортов мира занял украинский аэропорт "Борисполь". Кроме больших проблем с пунктуальностью, аэропорт "слишком мал для того, чтобы регулировать поток людей в таком большом и часто посещаемом городе, как Киев", отметили в AirHelp.

Судя по комментариям в соцсетях, длительное ожидание и длинные очереди в "Борисполе" являются обычным явлением, особенно в поздние часы,

– говорится в статье.



"Борисполь" – седьмой в рейтинге худших аэропортов мира

В рейтинге AirHelp восьмое место принадлежит аэропорту "Эдинбург" в Шотландии, а еще один французский аэропорт – "Бордо-Мериньяк" – занял девятое место.

В рейтинге самых нелюбимых аэропортов мира на десятой позиции оказался аэропорт "Эйндховен" в Нидерландах.

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