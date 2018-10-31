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      "Борисполь" попал в рейтинг проблемных аэропортов мира

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      Аэропорт "Борисполь" оказался в топ-10 самых непопулярных аэропортов мира
      Аэропорт "Борисполь" оказался в топ-10 самых непопулярных аэропортов мира / Фото из открытых сетей

      Портал AirHelp составил ежегодный рейтинг аэропортов, которые пользуются наименьшей популярностью в мире. За основу анализа взяли три критерия: пунктуальность персонала аэропортов, качество обслуживания при выходе на посадку и настроение пассажиров. В антирейтинг попал и Аэропорт "Борисполь".

      Об этом сообщает Handelsblatt.

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      Всего для актуального рейтинга был изучен 141 аэропорт, каждому из которых была присвоена оценка по шкале от 0 до 10. Возглавил список самых непопулярных аэропортов этого года международный аэропорт Кувейта.

      Міжнародний аеропорт Кувейт
      Международный аэропорт Кувейта

      Второй худшей, по мнению пассажиров, воздушной гаванью стал британский аэропорт "Лондон-Станстед". Третье место в рейтинге принадлежит лионскому аэропорту имени Сент-Экзюпери.

      Аэропорт "Орли" во Франции занял четвёртое место. "Когда-то он был главной воздушной гаванью французской столицы", – отмечает издание.

      ​Аеропорт Орлі у Франції
      Аэропорт "Орли" во Франции

      На переполненные залы ожидания и недостаток мест для сидения жалуются пассажиры в аэропорту "Стокгольм-Бромма" в Швеции, который занял пятое место. На 6-м месте оказался международный аэропорт Манчестера в Великобритании.

      Седьмую позицию в списке самых нелюбимых аэропортов мира занял украинский аэропорт "Борисполь". Кроме больших проблем с пунктуальностью, аэропорт "слишком мал для того, чтобы регулировать поток людей в таком большом и часто посещаемом городе, как Киев", отметили в AirHelp.

      Судя по комментариям в соцсетях, длительное ожидание и длинные очереди в "Борисполе" являются обычным явлением, особенно в поздние часы,
      – говорится в статье.


      "Борисполь" – седьмой в рейтинге худших аэропортов мира

      В рейтинге AirHelp восьмое место принадлежит аэропорту "Эдинбург" в Шотландии, а еще один французский аэропорт  "Бордо-Мериньяк"  занял девятое место.

      В рейтинге самых нелюбимых аэропортов мира на десятой позиции оказался аэропорт "Эйндховен" в Нидерландах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики авиация
      Источник: 24 Канал
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