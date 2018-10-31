"Бориспіль" потрапив у рейтинг проблемних аеропортів світу

Портал AirHelp склав щорічний рейтинг аеропортів, які користуються найменшою популярністю у світі. За основу аналізу взяли три критерії: пунктуальність персоналу аеропортів, якість обслуговування під час виходу на посадку і настрій пасажирів. До антирейтингу потрапив і міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє Handelsblatt.

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Всього для актуального рейтингу був вивчений 141 аеропорт, кожному з яких була привласнена оцінка за шкалою від 0 до 10. Очолив список найнепопулярніших аеропортів цього року міжнародний аеропорт Кувейту.



Міжнародний аеропорт Кувейт

Другою найгіршою, на думку пасажирів, повітряною гаванню став британський аеропорт "Лондон-Станстед". Третє місце в рейтингу належить ліонському аеропорту імені Антуана де Сента-Екзюпері.

Аеропорт "Орлі" у Франції посів 4-е місце. "Колись він був головною повітряною гаванню французької столиці", – зауважує видання.



Аеропорт "Орлі" у Франції

На переповнені зали очікування і брак місць для сидіння скаржаться пасажири в аеропорту "Стокгольм-Бромма у Швеції", який посів 5-е місце. На 6-му місці опинився міжнародний аеропорт Манчестера у Британії.

Сьому позицію у списку найменш улюблених аеропортів світу посів український аеропорт "Бориспіль". Окрім великих проблем з пунктуальністю, аеропорт "занадто малий для того, щоб регулювати потік людей у такому великому і часто відвідуваному місті, як Київ", зазначили в AirHelp.

Судячи з коментарів у соцмережах, тривале очікування і довгі черги у "Борисполі" є звичайним явищем, особливо в пізні години,

– йдеться у статті.



"Бориспіль" – сьомий у рейтингу найгірших аеропортів світу

У рейтингу AirHelp 8-е місце належить аеропорту "Единбург" у Шотландії, а ще один французький аеропорт – "Бордо-Мериньяк" – посів 9-е місце.

У рейтингу найменш улюблених аеропортів світу на десятій позиції опинився аеропорт "Ейндговен" у Нідерландах.

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