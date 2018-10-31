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      "Бориспіль" потрапив у рейтинг проблемних аеропортів світу

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      Аеропорт "Бориспіль" опинився в топ-10 найнепопулірніших аеропортів світу
      Аеропорт "Бориспіль" опинився в топ-10 найнепопулірніших аеропортів світу / Фото з відкритих мереж

      Портал AirHelp склав щорічний рейтинг аеропортів, які користуються найменшою популярністю у світі. За основу аналізу взяли три критерії: пунктуальність персоналу аеропортів, якість обслуговування під час виходу на посадку і настрій пасажирів. До антирейтингу потрапив і міжнародний аеропорт "Бориспіль".

      Про це повідомляє Handelsblatt.

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      Всього для актуального рейтингу був вивчений 141 аеропорт, кожному з яких була привласнена оцінка за шкалою від 0 до 10. Очолив список найнепопулярніших аеропортів цього року міжнародний аеропорт Кувейту

      Міжнародний аеропорт Кувейт
      Міжнародний аеропорт Кувейт

      Другою найгіршою, на думку пасажирів, повітряною гаванню став британський  аеропорт "Лондон-Станстед". Третє місце в рейтингу належить ліонському аеропорту імені Антуана де Сента-Екзюпері.

      Аеропорт "Орлі" у Франції посів 4-е місце. "Колись він був головною повітряною гаванню французької столиці", – зауважує видання.

      ​Аеропорт Орлі у Франції
      Аеропорт "Орлі" у Франції 

      На переповнені зали очікування і брак місць для сидіння скаржаться пасажири в аеропорту "Стокгольм-Бромма у Швеції", який посів 5-е місце. На 6-му місці опинився міжнародний аеропорт Манчестера у Британії.

      Сьому позицію у списку найменш улюблених аеропортів світу посів український аеропорт "Бориспіль". Окрім великих проблем з пунктуальністю, аеропорт "занадто малий для того, щоб регулювати потік людей у такому великому і часто відвідуваному місті, як Київ", зазначили в AirHelp. 

      Судячи з коментарів у соцмережах, тривале очікування і довгі черги у "Борисполі" є звичайним явищем, особливо в пізні години, 
      – йдеться у статті.


      "Бориспіль" – сьомий у рейтингу найгірших аеропортів світу

      У рейтингу AirHelp 8-е місце належить аеропорту "Единбург" у Шотландії, а ще один французький аеропорт – "Бордо-Мериньяк" – посів 9-е місце.

      У рейтингу найменш улюблених аеропортів світу на десятій позиції опинився аеропорт "Ейндговен" у Нідерландах.

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      Теги: Новини політики Новини України авіація
      Джерело: 24 Канал
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