Почему задерживают самолет

Рейс Киев – Даламан должен был вылететь в 05:25, однако время перенесли на 17:15. Поэтому украинские туристы прибудут на море уже под вечер.

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В пресс-службе "Международных авиалиний Украины" журналистам 24 канала рассказали, что задержка связана с заменой борта.

Никакой форс-мажор не случился. Такое происходит в пиковый сезон. Кроме того, авиакомпания управляет меньшим количеством самолетов, из-за пандемии и кризиса на авиарынке,

– рассказали в МАУ.

Всех пассажиров предупредили

Авиакомпания заранее предупредила пассажиров о задержке рейса и время отправления. Поэтому в аэропорту самолет сейчас никто не ждет.

В то же время тех пассажиров, которые прибыли из регионов, поселили в гостинице и обеспечили питанием.