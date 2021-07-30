Чому затримують літак
Рейс Київ – Даламан мав вилетіти о 05:25, однак час перенесли на 17:15. Тому українські туристи прибудуть на море вже під вечір.
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У пресслужбі "Міжнародних авіаліній України" журналістам 24 каналу розповіли, що затримання пов'язане із заміною борту.
Ніякий форс-мажор не трапився. Таке стається у піковий сезон. Крім того, авіакомпанія керує меншою кількістю літаків, через пандемію та кризу на авіаринку,
– розповіли в МАУ.
Усіх пасажирів попередили
Авіакомпанія заздалегідь попередила пасажирів про затримку рейсу та новий час відправлення. Тому в аеропорту на літак зараз ніхто не чекає.
Водночас тих пасажирів, які прибули з регіонів, поселили в готелі та забезпечили харчуванням.