В Борисполе и Василькове воздушная тревога: немедленно в укрытие
7 марта 2022 , 11:04Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Кулебы
В Борисполе и Василькове Киевской области объявили воздушную тревогу. В 11 часов утра в городах включили сирены.
Как можно быстрее одевайтесь и прихватите с собой "тревожный чемодан". Сейчас существует опасность авиаударов.
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Немедленно спрячьтесь в укрытии. Не выходите пока не получите уведомление об отбое тревоги. К тому времени находиться на улице – опасно.
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