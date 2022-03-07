В Борисполе и Василькове воздушная тревога: немедленно в укрытие

В Борисполе и Василькове Киевской области объявили воздушную тревогу. В 11 часов утра в городах включили сирены.

Как можно быстрее одевайтесь и прихватите с собой "тревожный чемодан". Сейчас существует опасность авиаударов.

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Немедленно спрячьтесь в укрытии. Не выходите пока не получите уведомление об отбое тревоги. К тому времени находиться на улице – опасно.

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