В Бородянке оккупанты провели "спецоперацию" по освобождению стадиона от газона

10 апреля 2022 , 06:26
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Источник:

STERNENKO

В Бородянке Киевской области оккупанты провели "спецоперацию". Враги, без всякого очевидного смысла, начали перепахивать стадион.

Враги начали формировать трактором аналогичный символ, как у них на танках. О действиях оккупанте стало известно 9 апреля.

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Оккупанты начали в Бородянке огород

В Бородянке оккупанты провели спецоперацию по освобождению стадиона от газона. Захватив трактор, они вспахали футбольное поле, нарисовав там свой любимый символ "V",
– говорится в сообщении.

Акртивист Сергей Стерненко отметил, что оккупанты сами показали "что они там есть". Там они оставили бутылки, мусор, сухпаек.

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Автор: Діана Квасневська