Пекресс подчеркнула, что возглавляемый ею регион – очень перспективный. Так что с помощью французов Бородянка может стать полностью новым городом.

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Франция может предложить проект полностью нового города

Экологического, со всеми системами, работающими на современных энергосберегающих технологиях. Иль-де-Франс – богатый регион, где много инвестиционных компаний, а также девелоперских фирм. Я обращусь к ним сразу, когда приеду во Францию. В сжатые сроки мы предложим саму концепцию и проект нового города,

– объяснила французский политик.

Эксперты из Франции оценят разрушенные районы и примут участие в разработке генерального плана. На данный момент первая необходимость в Киевской области – это модульные дома для тех, кто остался без крова над головой.

Первоочередная потребность – поселить людей до зимы

До зимы, говорит Пекресс, людей нужно поселить в нормальных условиях. Все работы нужно проводить быстро – до того, как станет холодно. При этом президент Иль-де-Франс говорит, что помочь Украине хочет не только ее регион, но и многие другие. Планируется сосредоточиться на 2 областях – Киевской и Черниговской.

Обратите внимание! Во Франции понимают, что восстановление городов стоит очень много, однако уверяют, что возможности для этого есть. Иль-де-Франс уже выделил 1 млн евро для Украины.

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Что известно о разрушении Бородянки

Бородянка Киевской области – один из самых разрушенных городов области.

На город враг после вторжения сбрасывал многочисленные авиабомбы.

В начале апреля здесь начали устанавливать первые модульные дома. Здесь, прежде всего, поселили спасателей, волонтеров и строителей.

Для местных жителей власти намерены отстроить жилье.

Ужасные кадры из Бородянки в Киевской области: