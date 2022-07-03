Пекресс наголосила, що регіон, який вона очолює, – дуже перспективний. Отож з допомогою французів Бородянка може стати повністю новим містом.
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Франція може запропонувати проєкт повністю нового міста
Екологічне, з усіма системами, які працюють на сучасних енергоощадних технологіях. Іль-де-Франс – багатий регіон, де чимало інвестиційних компаній, а також девелоперських фірм. Я звернусь до них одразу ж, коли приїду до Франції. У стислі терміни ми запропонуємо саму концепцію і проєкт нового міста,
– пояснила французька політикиня.
Експерти з Франції нададуть власну оцінку зруйнованих районів та візьмуть участь у розробці генерального плану. Наразі перша потреба у Київській області – це модульні будиночки для тих, хто залишився без даху над головою.
Першочергова потреба – поселити людей до зими
До зими, каже Пекресс, людей треба оселити в нормальних умовах. Всі роботи треба проводити швидко – до того, як стане холодно. При цьому, президентка Іль-де-Франс каже, що допомогти Україні хоче не лише її регіон, а й багато інших. Планують зосередитись на 2 областях – Київській та Чернігівській.
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Що відомо про руйнування Бородянки
- Бородянка, що на Київщині, є одним з найбільш зруйнованих міст області.
- На місто ворог після вторгнення скидав численні авіабомби.
- На початку квітня тут почали встановлювати перші модульні будиночки. Тут передусім поселили рятувальників, волонтерів та будівельників.
- Для місцевих жителів влада має намір відбудувати помешкання.
Жахливі кадри з Бородянки на Київщині: