Пекресс наголосила, що регіон, який вона очолює, – дуже перспективний. Отож з допомогою французів Бородянка може стати повністю новим містом.

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Франція може запропонувати проєкт повністю нового міста

Екологічне, з усіма системами, які працюють на сучасних енергоощадних технологіях. Іль-де-Франс – багатий регіон, де чимало інвестиційних компаній, а також девелоперських фірм. Я звернусь до них одразу ж, коли приїду до Франції. У стислі терміни ми запропонуємо саму концепцію і проєкт нового міста,

– пояснила французька політикиня.

Експерти з Франції нададуть власну оцінку зруйнованих районів та візьмуть участь у розробці генерального плану. Наразі перша потреба у Київській області – це модульні будиночки для тих, хто залишився без даху над головою.

Першочергова потреба – поселити людей до зими

До зими, каже Пекресс, людей треба оселити в нормальних умовах. Всі роботи треба проводити швидко – до того, як стане холодно. При цьому, президентка Іль-де-Франс каже, що допомогти Україні хоче не лише її регіон, а й багато інших. Планують зосередитись на 2 областях – Київській та Чернігівській.

Зверніть увагу! У Франції розуміють, що відновлення міст – багато коштує, проте запевняють, що можливості для цього є. Іль-де-Франс вже виділив 1 мільйон євро для України.

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Що відомо про руйнування Бородянки

Бородянка, що на Київщині, є одним з найбільш зруйнованих міст області.

На місто ворог після вторгнення скидав численні авіабомби.

На початку квітня тут почали встановлювати перші модульні будиночки. Тут передусім поселили рятувальників, волонтерів та будівельників.

Для місцевих жителів влада має намір відбудувати помешкання.

Жахливі кадри з Бородянки на Київщині: