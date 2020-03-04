Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят, – СМИ

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уйдет в отставку, если возглавляемое им ведомство разделят на два отдельных – Министерство культуры и Министерство спорта.

Бородянский является одним из министров, которого руководство государства планирует оставить в должности после обновления Кабинета министров, сообщает НВ со ссылкой на свои источники.

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Однако в Офисе Президента решили разделить Министерство культуры, молодежи и спорта на два отдельных министерства.

Бородянского хотят оставить главой Минкульта, чтобы он аккумулировал культуру, молодежную политику, информполитику и туризм.

В то же время министром спорта выберут нового человека. Одним из кандидатов на эту должность называют Вадима Гутцайта – вице-президента Федерации фехтования Украины.

Сам Бородянский выступает против разделения министерства культуры, молодежи и спорта и планирует уйти из правительства, если это произойдет.

Что говорил Бородянский о разделении Минкульта?

Владимир Бородянский убежден, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным и не принесет пользы спортивной отрасли. Все потому, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление – это мощные институты.

"Мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта, – 24 канал), мощное агентство (Государственное агентство спорта, – 24 канал), мы планируем создать Фонд поддержки спорта. Новая структура, которая строится, даст возможность министерству создавать политику, госагентству реализовывать политику и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", – отметил Бородянский.

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Отставка Гончарука и будущие изменения в правительстве: главное

3 марта после заседания фракции "Слуги народа" появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.

Отставку главы правительства рассмотрят на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

Кроме самого Гончарука, кадровые изменения коснутся большинства министерств.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

министром социальной политики предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов назначат Сергея Бессараба;

министром финансов Игоря Уманского;

Министерство здравоохранения возглавит Илья Емец;

в Минобороны предлагают назначить Андрея Тарана;

министром энергетики планируют избрать Ивана Плачкова;

министром развития общин и территорий может стать Алексей Чернышов;

министром экономики может стать Роман Жуковский;

министром агропромышленного комплекса – Тимофей Милованов;

министром Кабинета министров возможно будет назначен Олег Немчинов;

Министерство иностранных дел может быть возглавит Дмитрий Кулеба.



Как в Украине назначают новое правительство / инфографика 24 канала