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      Бородянский уйдет в отставку, если Минкульт разделят, – СМИ

      - Читати новину українською

      Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский уйдет в отставку, если возглавляемое им ведомство разделят на два отдельных – Министерство культуры и Министерство спорта.

      Бородянский является одним из министров, которого руководство государства планирует оставить в должности после обновления Кабинета министров, сообщает НВ со ссылкой на свои источники.

      Важно: Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля

      Однако в Офисе Президента решили разделить Министерство культуры, молодежи и спорта на два отдельных министерства.

      Бородянского хотят оставить главой Минкульта, чтобы он аккумулировал культуру, молодежную политику, информполитику и туризм.

      В то же время министром спорта выберут нового человека. Одним из кандидатов на эту должность называют Вадима Гутцайта – вице-президента Федерации фехтования Украины.

      Сам Бородянский выступает против разделения министерства культуры, молодежи и спорта и планирует уйти из правительства, если это произойдет.

      Что говорил Бородянский о разделении Минкульта?

      Владимир Бородянский убежден, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным и не принесет пользы спортивной отрасли. Все потому, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление – это мощные институты.

      "Мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта, – 24 канал), мощное агентство (Государственное агентство спорта, – 24 канал), мы планируем создать Фонд поддержки спорта. Новая структура, которая строится, даст возможность министерству создавать политику, госагентству реализовывать политику и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", – отметил Бородянский.

      К теме: Обновленное правительство: на кого делать ставку при смене премьера Гончарука и министров

      Отставка Гончарука и будущие изменения в правительстве: главное

      3 марта после заседания фракции "Слуги народа" появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Документ уже поступил в Верховную Раду.

      Отставку главы правительства рассмотрят на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий.

      Кроме самого Гончарука, кадровые изменения коснутся большинства министерств.

      Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

      • министром социальной политики предлагают назначить Марину Лазебную;
      • главой Минветеранов назначат Сергея Бессараба;
      • министром финансов Игоря Уманского;
      • Министерство здравоохранения возглавит Илья Емец;
      • в Минобороны предлагают назначить Андрея Тарана;
      • министром энергетики планируют избрать Ивана Плачкова;
      • министром развития общин и территорий может стать Алексей Чернышов;
      • министром экономики может стать Роман Жуковский;
      • министром агропромышленного комплекса – Тимофей Милованов;
      • министром Кабинета министров возможно будет назначен Олег Немчинов;
      • Министерство иностранных дел может быть возглавит Дмитрий Кулеба.

      уряд, кабінет міністрів
      Как в Украине назначают новое правительство / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Владимир Бородянский Новости Спорта Спорт Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Новости культуры Министерство культуры, молодежи и спорта
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