Бородянський піде у відставку, якщо Мінкульт розділять, – ЗМІ

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський піде у відставку, якщо очолюване ним відомство розділять на два окремі – Міністерство культури та Міністерство спорту.

Бородянський є одним з міністрів, якого керівництво держави планує залишити на посаді після оновлення Кабінету міністрів, повідомляє НВ з посиланням на свої джерела.

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Проте в Офісі Президента надумали розділити Міністерство культури, молоді і спорту на два окремі міністерства.

Бородянського хочуть залишити очільником Мінкульту, аби він акумулював культуру, молодіжну політику, інформполітику і туризм.

Водночас міністром спорту оберуть нову людину. Одним з кандидатів на цю посаду називають Вадима Гутцайта – віцепрезидента Федерації фехтування України.

Сам Бородянський виступає проти поділу міністерства культури, молоді і спорту та планує піти з уряду, якщо це станеться.

Що казав Бородянський про розділення Мінкульту?

Володимир Бородянський переконаний, що створення окремого Міністерства спорту не буде ефективним і не принесе користі спортивній галузі. Усе тому, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління – це потужні інституції.

"Ми будуємо потужне міністерство (Міністерство культури, молоді та спорту, – 24 канал), потужне агентство (Державне агентство спорту, – 24 канал), ми плануємо створити Фонд підтримки спорту. Нова структура, яка будується, дасть змогу міністерству створювати політику, держагентству реалізовувати політики і розвивати масовий спорт. Ця конструкція в рази потужніша, ніж окреме міністерство", – наголошував Бородянський.

До теми: Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

Відставка Гончарука та майбутні зміни в уряді: головне

3 березня після засідання фракції "Слуги народу" з'явилася інформація, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Документ уже надійшов до Верховної Ради.

Відставку глави уряду розглянуть на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня. Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій.

Окрім самого Гончарука, кадрові зміни торкнуться більшості міністерств.

Хто та які посади займе в оновленому уряді

міністром соціальної політики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;

главою Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;

міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;

у Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;

міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;

міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;

міністром економіки замість Тимофія Милованова може стати Роман Жуковський;

Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;

МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.



Як в Україні призначають новий уряд / інфографіка 24 каналу