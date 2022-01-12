При этом перед тем как зайти в церковь он перекрестился. Очевидцы рассказывают, что состояние мужчины было неадекватным.
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Прощался с котами и нападал на женщину
По словам людей, чудак прощался с котами и разговаривал с несуществующими персонажами. В то же время он был и опасен для окружающих. А ведь пытался напасть на женщину. К счастью, ему это не удалось.
Впоследствии российские правоохранители задержали странного мужчину с бородой. Его передали психиатрам.
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Дед Мороз уже не тот – в Москве мужчина в розовом платье и с двумя ножами и пытался напасть на женщину в храме.
Что примечательно – перед входом он перекрестился. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии – прощался с кошками и разговаривал с несуществующими персонажами, а еще попытался напасть на женщину (к счастью, у него не получилось). Позже странного мужчину с бородой задержали полицейские и передали бригаде психбольницы.