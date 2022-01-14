Косовский волонтер Юлия Таринская рассказала, что стаж работы Ватаманюк в больнице – 32 года. В Косовской реанимации женщина работала со дня ее основания.

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Ватаманюк работала в Косовской районной больнице в реанимации медсестрой с первого дня основания реанимации в Косове и до последнего рокового дня пожара, стаж работы в реанимации – 32 года,

– отметила Таринская.



Светлана Ватаманюк / Фейсбук Юлии Таринской

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким Светланы Ватаманюк.

Пожар в Косовской больнице