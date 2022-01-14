Косівська волонтерка Юлія Таринська розповіла, що стаж роботи Ватаманюк у лікарні – 32 роки. У Косівській реанімації жінка працювала з дня її заснування.
Зауважте Жахлива пожежа в лікарні на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка
Ватаманюк працювала в Косівській районні лікарні у реанімації медсестрою з першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі, стаж роботи в реанімації – 32 роки,
– зауважила Таринська.
Світлана Ватаманюк / фейсбук Юлії Таринської
Пожежа у Косівській лікарні
- Масштабна пожежа у Косівській лікарні спалахнула увечері 28 січня.
- Троє людей загинули у вогні. Окрім того, одна людина пішла з життя від коронавірусу. Також через два дні після трагедії у лікарні померла постраждала під час пожежі.
- Рятувальникам вдалося врятувати трьох пацієнтів, які перебували у сусідній палаті.
- В Офісі генпрокурора розповіли, що причиною трагедії стало порушення вимог безпеки.
У день пожежі в лікарні водночас працювали 5 кисневих концентраторів та горіла свічка, яку поставили за упокій померлого. Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям.