Косівська волонтерка Юлія Таринська розповіла, що стаж роботи Ватаманюк у лікарні – 32 роки. У Косівській реанімації жінка працювала з дня її заснування.

Зауважте Жахлива пожежа в лікарні на Прикарпатті: у реанімації померла санітарка

Ватаманюк працювала в Косівській районні лікарні у реанімації медсестрою з першого дня заснування реанімації в Косові і до останнього фатального дня пожежі, стаж роботи в реанімації – 32 роки,

– зауважила Таринська.



Світлана Ватаманюк / фейсбук Юлії Таринської

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким Світлани Ватаманюк.

Пожежа у Косівській лікарні