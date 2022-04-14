Боролись за независимость: в Одессе простились с погибшими полковниками ОК "Юг"

Почет отдали полковникам Василию Телегузу и Николаю Спендовскому. Они получили смертельные ранения 21 марта.

Об этом 14 апреля сообщили в оперативном командовании "Юг". Военные героически отдали жизнь в борьбе за независимость и мир в Украине.

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Телегуза и Спендовского ранили в окрестностях города Снигиревка Николаевской области. Они выполняли боевое задание. Офицеры находились подразделении логистики управления ОК "Юг".

Прощание с военными в Одессе / Фото ОК "Юг"

Похоронят на родинах

Попрощались с защитниками в Доме офицеров в Одессе. На прощание пришли командующий войсками оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, офицеры управления, сослуживцы из родного подразделения, родные, друзья. В командовании отметили, что прощальная церемония состоялась по военным традициям.

Офицеров похоронят на их родинах – 57-летнего Василия Телегуза – в городе Сторожинец Черновицкой области, а 52-летнего Николая Спендовского – в городе Жмеринка Винницкой области,

– сообщили военные.

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