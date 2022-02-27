Как бороться с врагом: Генштаб распространил советник для движения сопротивления

Генштаб ВСУ рассказал, как украинцам оказать сопротивление оккупантам. Прежде всего, следует дезориентировать противника и препятствовать прохождению вражеской техники.

В Генштабе ВСУ говорят, что простые действия украинцев имеют большое значение в борьбе с врагом.

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Основная задача – уничтожить или вывести из строя систему управления противника и работу его тыла.

Советы для движения сопротивления

Даже если у вас нет оружия, то используйте все возможные методы и способы борьбы:

демонтируйте или тщательно зарисуйте дорожные знаки, названия населенных пунктов, чтобы запутать врага;

делайте лесные завалы для предотвращения продвижения врага;

будьте креативными, используйте другие инженерные сооружения и уловки;

активно используйте самодельные зажигательные средства;

разрушайте ключевые узлы транспортной инфраструктуры;

повышайте активность в ночное время и сумерки.

"Пусть враг пожалеет, что двинулся на нашу землю, в результате попал в ад. А борщ и вареники пусть лучше свиньям", – добавили в Генштабе ВСУ.

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