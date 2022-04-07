Боррель надеется, что 5-й пакет санкций согласуют до пятницы

Главный дипломат ЕС надеется, что пятый раунд санкций блока против России будет согласован до четверга или пятницы.

Об этом Жозеп Боррель рассказал журналистам сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, блок все еще рассматривает "список пострадавших людей и секторов". Однако он оставляет надежды на то, что ЕС согласует окончательные меры "сегодня днем ​​или позднее завтра".

Напомним, что во вторник, 5 апреля, Европейский Союз объявил о предложенных планах по пакету санкций из пяти столбов, включая запрет на импорт российского угля и полный запрет трансакций в отношении четырех ключевых российских банков.

В частности, Жозеп Боррель подчеркнул, что потенциальное эмбарго на российскую нефть "будет обсуждено в понедельник" на Совете ЕС по иностранным делам.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пятый пакет "не будет нашими последними санкциями".

Да, мы сейчас запретили уголь, но теперь мы должны посмотреть на нефть,

– сказала она.

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