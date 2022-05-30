Он подчеркнул, что шестой пакет санкций следует принимать. А важнейшим его пунктом является нефтяное эмбарго в отношении России.

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Решения должны принять единогласно

Нам нужно принять решение единогласно. Вчера днем, а также сегодня утром были тяжелые переговоры,

– подчеркнул Жозеп Боррелль в эфире телеканала France Info.

Он также отметил, что сегодня (30 мая – 24 канал) страны-члены ЕС смогут прийти к согласию. А это значит, что вскоре санкционная удавка вокруг России может еще туже затянуться.

Напомним, что в воскресенье прийти к согласию страны, входящим в состав Евросоюза, не смогли. В то же время у представителей было желание дойти до общего знаменателя по вопросу эмбарго на нефть из страны-агрессоры накануне саммита ЕС.

Венгрия не воспрепятствует

В эфире Борреля спросили, рассматривает ли он возможность исключения пункта эмбарго из очередного санкционного пакета. В частности, потому, что Венгрия никак не может определиться с тем, что она хочет получить вместо своего голоса "За". Боррель ответил категорично.

Нет, я так не думаю... в конце концов будет сделка,

– подчеркнул он.

Прийти к определенному согласию удалось благодаря ряду манипуляций и правок. Так, до конца года Россия не сможет поставлять свою нефть в страны ЕС до конца 2022 года. В то же время у нее будет возможность это делать благодаря нефтепроводу "Дружба". Именно через него Венгрия, Словакия и Чехия получают нефть от страны-агрессорки.

Такое решение позволило учесть потребности каждого члена ЕС. Таким образом, эти три государства, потребляющих от 7 до 8% российской нефти, будут иметь "дополнительное время для корректировки".

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк подчеркнул , что новый проект получил очередную правку. В нем Европейский Совет призывает ускорить рассмотрение вопроса, связанного с "временным исключением для сырой нефти, поставляемой нефтепроводом".

Ранее Йозвяк отметил, что отсутствие договоренностей касается не только нефтяного эмбарго и позиции Венгрии. Как выяснилось, некоторые государства стремятся, чтобы граждане России могли продолжать покупать недвижимость в ЕС.

Свое же мнение по поводу Венгрии высказал политолог Петр Олещук . Он отметил, что ЕС действительно ведется на попытки его шантажировать. И хуже всего то, что это негативно влияет не только на ситуацию в Украине, но и во всем союзе.

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