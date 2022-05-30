Він підкреслив, що шостий пакет санкцій потрібно ухвалювати. А найважливішим його пунктом є саме нафтове ембарго щодо Росії.

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Рішення повинні ухвалити одноголосно

Нам потрібно ухвалити рішення одноголосно. Вчора вдень, а також сьогодні вранці були важкі переговори,

– підкреслив Жозеп Боррелль під час ефіру телеканалу France Info.

Він також наголосив на тому, що сьогодні (30 травня – 24 канал) країни-члени ЄС зможуть дійти згоди. А це означає, що невдовзі санкційний зашморг навколо Росії може ще тугіше затягнутися.

Нагадаємо, що в неділю дійти згоди країни, які входять до складу Євросоюзу, не змогли. Водночас у представників було бажання дійти до спільного знаменника у питанні ембарго на нафту з країни-агресорки напередодні саміту ЄС.

Угорщина не стане на заваді

В ефірі Борреля спитали, чи розглядає він можливість виключення пункту про ембарго з чергового санкційного пакета. Зокрема через те, що Угорщина ніяк не може визначитися з тим, що вона хоче отримати замість свого голосу "За". Боррель відповів категорично.

Ні, я так не думаю... врешті-решт буде угода,

– підкреслив він.

Дійти певної згоди вдалося завдяки низці маніпуляцій і правок. Так, до кінця року Росія не зможе постачати свою нафту до країн ЄС до кінця 2022 року. Натомість у неї буде можливість це робити завдяки нафтопроводу "Дружба". Саме через нього Угорщина, Словаччина та Чехія отримують нафту від країни-агресорки.

Таке рішення, підкреслив Боррель, дозволило врахувати потреби кожного члена ЄС. Таким чином ці три держави, які споживають від 7 до 8% російської нафти, матимуть "додатковий час для коригування".

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк підкреслив, що новий проєкт отримав чергову правку. У ній Європейська Рада закликає пришвидшити розгляд питання, пов'язаного з "тимчасовим винятком для сирої нафти, яка постачається нафтопроводом".

Раніше Йозвяк зазначив, що відсутність домовленостей стосується не лише нафтового ембарго та позиції Угорщини. Як з'ясувалося, деякі держави прагнуть, щоб громадяни Росії мали можливість продовжувати купувати нерухомість в ЄС.

Свою ж думку стосовно Угорщини висловив політолог Петро Олещук. Він зазначив, що ЄС дійсно ведеться на спроби країни його шантажувати. І найгірше те, що це негативно впливає не лише на ситуацію в Україні, а й в усьому союзі.

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