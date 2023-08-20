Он также подверг критике ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. К тому же Боррель назвал его "владельцем ядерной бомбы".

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Боррель жестоко высказался о России

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что у Путина были серьезные просчеты в своем решении начать полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, российский президент "почти во всем ошибся", в том числе в том, что он мог бы осуществлять контроль над странами Европейского Союза из-за зависимости от российских энергоносителей.

"Путин жертвует своим народом и армией ради личного и политического выживания. Именно поэтому так сложно вести переговоры о мире", – подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС также прошелся по отношениям России и Китая. Он отметил, что невозможно сравнивать Пекин и Москву.

Китай – реальный геополитический актер, в то время как Россия – экономический карлик, бензоколонка, владелец которой имеет атомную бомбу,

– заявил дипломат.

Боррель также положительно оценил переговоры по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии. В частности, он отметил участие в них Китая. Главный дипломат ЕС подчеркнул, что Пекин совсем не устраивает нынешняя ситуация, которая сложилась с ядерной угрозой в мире.

Напоследок Боррель подчеркнул, что несмотря на это, Китай явно не будет показывать, что он уменьшил свою поддержку страны-агрессора.

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