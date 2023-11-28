"Место Евросоюза не будет пусто": Боррель объяснил, почему поедет на встречу ОБСЕ, где будет Лавров

Через несколько дней начнется заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Оно продлится два дня, с 30 ноября по 1 декабря, в Скопье в Северной Македонии. Впрочем, это министерское заседание уже успело стать скандальным из-за визита Лаврова.

Глава российского МИД Лавров поедет на заседание ОБСЕ. Из-за этого визита свое участие в заседании отменили Украина и страны Балтии. Жозеп Боррель будет в Скопье, но не будет говорить с Лавровым, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Почему Боррель не отказался ехать на встречу

Я должен поехать на ОБСЕ, потому что мы являемся членом ОБСЕ. Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядам России. Я не буду иметь возможности провести разговор с Лавровым, поскольку я буду вынужден немедленно вернуться назад, чтобы принять участие в заседании Европейского оборонного агентства. Но я не хочу, чтобы место Евросоюза было пустым, поэтому я приму участие во время ужина. Россия представит свою точку зрения, но и мы представим свою. Я не буду иметь прямых разговоров с Лавровым,

– объяснил он свою позицию.

Страны бойкотируют это заседание ОБСЕ

Украинская делегация не будет на заседании с Лавровым. Спикер МИД Олег Николенко указал, что Россия загоняет эту международную организацию в кризис, поэтому страны должны "работать над спасением ОБСЕ от России, а не посылать сигналы о возможности возвращения к формам сотрудничества, которые существовали до февраля 2022 года".

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии отказались от участия в заседании из-за того, что там будет Лавров. Они убеждены: то, что министр государства-агрессора приедет в Скопье, может быть сигналом для оккупантов, что Россия снова является полноправным членом сообщества свободных наций. Иными словами – что она легитимна и что ее не против принимать на таких мероприятиях.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна резко высказался по этому поводу. "Место Лаврова за специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ", – сказал он.