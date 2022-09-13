Боррель позвонил Кулебе, чтобы выразить свое восхищение и уважение Вооруженным силам Украины, освобождающим территории от оккупантов. Глава МИД попросил представителя ЕС о финансовой помощи.

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ЕС продолжает поддерживать Украину

Дипломаты обсудили продвижение контрнаступления Украины с целью восстановления ее территориальной целостности, предоставления оружия для ВСУ и санкции против россии.

Поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно, наша стратегия работает: помогите Украине дать отпор, жмите на россию санкциями и поддержите партнеров во всем мире,

– отметил Боррель.

Помощь Украине от стран мира: последние новости

Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина нуждается в поддержке, поэтому Еврокомиссия решила выделить средства. Речь идет о 5 миллиардах евро.

Президент Джо Байден 7 сентября принял новый пакет помощи США Украине. Его размер составляет около 675 миллионов долларов. Стоит отметить, что недавно Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины. Новое финансирование позволяет покупать конкретное вооружение, на которое есть запрос. К нему также прилагается пакет тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники.

Кроме того, Польша предложила европейским странам покупать у них самоходные артиллерийские установки Krab. А затем передавать их Вооруженным Силам Украины.

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