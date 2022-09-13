Боррель подзвонив Кулебі, щоб висловити своє захоплення та повагу до Збройних сил України, які звільняють території від окупантів. Глава МЗС попросив представника ЄС про фінансову допомогу.

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ЄС продовжує підтримувати Україну

Дипломати обговорили просування контрнаступу України з метою відновлення її територіальної цілісності, надання зброї для ЗСУ та санкції проти росії.

Підтримка ЄС триватиме безперервно, наша стратегія працює: допоможіть Україні дати відсіч, тисніть на росію санкціями та підтримайте партнерів у всьому світі,

– зауважив Боррель.

Допомога Україні від країн світу: останні новини

Урсула фон дер Ляєн заявла, що Україна потребує підтримки, тому Єврокомісія вирішила виділити кошти. Мовиться про 5 мільярдів євро.

Президент Джо Байден 7 вересня схвалив новий пакет допомоги США Україні. Його розмір становить близько 675 мільйонів доларів. Варто зазначити, що нещодавно Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Нове фінансування дозволяє купувати конкретне озброєння, на яке є запит. До нього також додається пакет важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки.

Крім того, Польща запропонувала європейським країнам купувати в них самохідні артилерійські установки Krab. А після цього передавати їх Збройним Силам України.

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