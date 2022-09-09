Урсула фон дер Ляєн заявла, що Україна потребує підтримки, тому Єврокомісія вирішила виділити кошти. Про це розповіла заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

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Додаткова допомога у розмірі 5 мільярдів євро

Ситуація в Україні потребує нашої повної підтримки. Це доповнює ті 10 мільярдів євро, які ЄС уже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Олена Кондратюк подякувала від імені уряду за фінансову підтримку. Вона зазначила, що лише разом можна дійти до перемоги.

"Дякуємо ЄС за підтримку і солідарність! Разом до перемоги!" – наголосила заступниця голови Верховної Ради.

США надасть Україні новий пакет допомоги

Президент Джо Байден 7 вересня схвалив новий пакет допомоги США Україні. Його розмір становить близько 675 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що нещодавно Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні.

Нове фінансування дозволяє купувати конкретне озброєння, на яке є запит. До нього також додається пакет важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки.

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