Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки летальных вооружений и топлива Украине
27 февраля 2022 , 13:14Читати новину українською
Источник:Yahoo
Жозеп Боррель предложит использовать средства ЕС для финансирования оружия и других поставок в Украину. В частности, топлива.
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике предложил такую идею министрам иностранных дел ЕС.
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"Я предложил использовать Европейский фонд мира для 2 экстренных мер", – сказал он.
Эти цели направлены на финансирование поставки летальных материалов героической украинской армии, борющейся с ожесточенным сопротивлением против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, такие как топливо,
– добавил Боррель.
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