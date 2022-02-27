Боррель предложит Совету ЕС профинансировать поставки летальных вооружений и топлива Украине

27 февраля 2022 , 13:14
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Источник:

Yahoo

Жозеп Боррель предложит использовать средства ЕС для финансирования оружия и других поставок в Украину. В частности, топлива.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике предложил такую ​​идею министрам иностранных дел ЕС.

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"Я предложил использовать Европейский фонд мира для 2 экстренных мер", – сказал он.

Эти цели направлены на финансирование поставки летальных материалов героической украинской армии, борющейся с ожесточенным сопротивлением против российских захватчиков, и обеспечить срочно необходимые нелетальные запасы, такие как топливо,
– добавил Боррель.

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Автор: Тетяна Пасічник