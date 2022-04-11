Боррель призвал ЕС быстро предоставить Украине оружие, которое она просит, – Bloomberg

11 апреля 2022 , 13:51
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Источник:

Bloomberg

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, который недавно посетил Украину, призвал быстро предоставить нам оружие. Ведь наше государство нуждается в нем, чтобы отбить наступление на Востоке.

Жозеп Боррель сказал дипломатам ЕС, что решение необходимо принимать через несколько дней, а не недель. Ведь блок должен сделать все возможное, чтобы помочь Украине. 

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В Европе убеждены: то, что произойдет на Востоке в ближайшие недели, будет иметь решающее значение для исхода войны. Ведь Россия не показывает никаких признаков серьезного отношения к более широким мирным переговорам. У Украины же есть немного времени, чтобы подготовиться и получить необходимое оружие. 

Известно, что большинство правительств ЕС обязалось рассмотреть запросы на вооружение. Среди них танки и реактивные системы залпового огня. Впрочем, четких сроков поставок еще нет, как и конкретного перечня оружия.  

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Автор: Оксана Княжик