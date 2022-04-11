Жозеп Боррель сказав дипломатам ЄС, що рішення необхідно приймати за кілька днів, а не тижнів. Адже блок повинен зробити все можливе, щоб допомогти Україні.

До теми У вас та зброя, що може бути незамінною для нас, – Зеленський звернувся до Південної Кореї

Вирішальна битва на Донбасі

У Європі переконані: те, що станеться на Сході найближчими тижнями, матиме вирішальне значення для результату війни. Адже Росія не показує жодних ознак серйозного ставлення до ширших мирних переговорів. В України ж є лише небагато часу, щоб підготуватись та отримати необхідну зброю.

Відомо, що більшість урядів ЄС зобов'язалися розглянути запити на озброєння. Серед нього танки та реактивні системи залпового вогню. Втім, чітких термінів поставок ще немає, як і конкретного переліку зброї.

Окупанти нервують через поставки зброї Україні: дивіться відео