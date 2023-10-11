Боррель призвал четко разграничить боевиков ХАМАС и народ Палестины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал проводить четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины и не прекращать финансирование программ гуманитарной помощи в регионе.

Об этом Боррель заявил в Омане во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза в гибридном формате.

Смотрите также Что такое Сектор Газа, кому принадлежит и что там ждет Израиль после наземного вторжения

"Мы обсуждали, как продолжать наши отношения с Палестинской администрацией. Есть четкое разделение между ХАМАС, народом и Палестинской администрацией. Мы считаем ХАМАС террористической организацией... Но Палестинская администрация – это другое дело, оно является нашим партнером", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что у ЕС нет дел с ХАМАС, но будут продолжать поддерживать Палестинскую администрацию.

И не все палестинцы являются террористами. Поэтому коллективное наказание всех палестинцев было бы несправедливым и непродуктивным, это было против наших интересов и против интересов мира,

– сказал он.

По словам Борреля, большинство европейских министров поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке, согласованном во время встречи ЕС с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

О чем декларация разрешения кризиса Этот документ содержит осуждение террористической атаки, как и любых атак против мирного населения, требует освобождения заложников, обеспечения защиты гражданского населения и уважения международного и гуманитарного права. Она предусматривает невозможность блокады поставок воды, продовольствия или электричества для гражданского населения в Газе. Также предусматривает открытые гуманитарные коридоры для людей, которые хотели бы покинуть Газу и уехать в Египет.

Боррель также подтвердил в своем заявлении, что Еврокомиссия предлагает осуществить пересмотр помощи, направленной ЕС для Палестины, чтобы убедиться, что это финансирование не имеет связи с ХАМАС.

Что этому предшествовало