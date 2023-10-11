Про це Боррель заявив у Омані під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у гібридному форматі.

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"Ми обговорювали, як продовжувати наші відносини з Палестинською адміністрацією. Є чіткий поділ між ХАМАС, народом та Палестинською адміністрацією. Ми вважаємо ХАМАС терористичною організацією... Але Палестинська адміністрація – це інша справа, вона є нашим партнером", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що у ЄС не мають справ з ХАМАС, але продовжуватимуть підтримувати Палестинську адміністрації.

І не всі палестинці є терористами. Тому колективне покарання всіх палестинців було б несправедливим та непродуктивним, це було б проти наших інтересів та проти інтересів світу,

– сказав він.

За словами Борреля, більшість європейських міністрів підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході, яку погодили під час зустрічі ЄС із Радою співробітництва країн Перської затоки.

Про що декларація вирішення кризи Цей документ містить засудження терористичної атаки, як і будь-яких атак проти мирного населення, вимагає звільнення заручників, забезпечення захисту цивільного населення та поваги до міжнародного та гуманітарного права. Вона передбачає неможливість блокади постачання води, продовольства або електрики для цивільного населення в Газі. Також передбачає відкриті гуманітарні коридори для людей, які хотіли б залишити Газу та виїхати до Єгипту.

Боррель також підтвердив у своїй заяві, що Єврокомісія пропонує здійснити перегляд допомоги, яку ЄС спрямовує для Палестини, аби впевнитись, що це фінансування не має зв'язку з ХАМАС.

Що цьому передувало