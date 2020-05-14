Стоимость украинского борща: как менялась цена в течение 5 лет

Борщ – это не только наше национальное любимое блюдо, но и мерило цен. Так, если в Америке вычисляют индекс Биг-мака, то в Украине для расчетов уровня реальной инфляции выбрали борщ.

Чтобы узнать реальный уровень инфляции, журналистка 24 канала исследовала стоимость украинского национального блюда в течение последних 5 лет.

Как менялась цена

Цена любимого первого блюда украинцев за последние 5 лет только росла. И если в 2016 году можно было сварить 5 литров блюда за 60 гривен, то в 2017 году хозяйкам приходилось потратить примерно 80 гривен, в 2018 году – 99 гривен, 2019 году – 108, а в этом году кастрюлька уже будет стоить более 120 гривен.

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Для расчета стоимости борща в Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей выбрали классический рецепт: картофель и свекла – по 500 граммов, капуста – 300 граммов, свинина – 600 граммов, морковь и лук – по 200 граммов, перец – на краю ножа, сметана – 250 граммов, томатная паста – 3 столовых ложки, вода – 3,5-4 литра, лавровый листок, соль – по вкусу.

Для расчета стоимости кастрюльки борща берем все вышеперечисленные ингредиенты, кроме томатной пасты, перца, соли и лаврового листка. Их нужно мало да и стоимость невысокая, поэтому существенно не влияет на общую цену. Таким образом, если в 2016 году за 60 гривен можно было сварить 5 литров вкусного блюда, то уже в 2017 – 3 л 600 г, в 2018 – 2 л 880 г, в 2019 – 2 л 600 г, а в этом году за эти деньги выйдет всего 2 л 350 г.

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Конечно, у каждого свой рецепт приготовления национального блюда. Кто-то предпочитает постный борщ, а кто-то наоборот добавляет два вида мяса для того, чтобы вкус был изящнее, а блюдо наваристее. Зато, сварить постный борщ не будет дорого стоить. В июле 2019 года хозяйки могли приготовить кастрюльку первого блюда без мяса и сметаны за 24,6 гривны.

Зеленый борщ

А вот ценителям зеленого борща не особо удастся сэкономить. Чтобы приготовить 5-литровую кастрюльку любимого многими "весеннего" блюда нужно закупить ингредиенты. Для его приготовления понадобится пучок щавеля – 16 гривен, 4 яйца – 7,20 гривны, картофель старого урожая 600 граммов – 12 гривен, свиные ребрышки 600 граммов – 65 гривен, сметана 200 граммов – 14 гривен, лук, морковь, перец – по вкусу. Таким образом, кастрюлька зеленого борща обойдется в 114, 20 гривны.



Стоимость борща 2015-2020 годы / Инфографика 24 канала