Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Вартість українського борщу: як змінювалась ціна протягом 5 років

- Читать новость на русском
У кожної господині свій рецепт борщу
У кожної господині свій рецепт борщу / pixabay.com

Борщ – це не лише наша національна улюблена страва, а й мірило цін. Так, якщо в Америці обчислюють індекс Біг-мака, то в Україні для розрахунків рівня реальної інфляції обрали борщ.

Аби дізнатись реальний рівень інфляції, журналістка 24 каналу дослідила вартість української національної страви протягом останніх 5 років. 

Як змінювалася ціна

Ціна улюбленої першої страви українців за останні 5 років лише зростала. І якщо в 2016 році можна було зварити 5 літрів страви за 60 гривень, то в 2017 році господиням доводилось витратити приблизно 80 гривень, у 2018 році – 99 гривень, 2019 році – 108, а цього річ каструлька вже вартуватиме понад 120 гривень.

Рекомендуємо Як український борщ хочуть вкрасти росіяни

Для обрахунку вартості борщу в Українській асоціації постачальників торговельних мереж обрали класичний рецепт: картопля та буряк – по 500 грамів, капусти – 300 грамів, свинини – 600 грамів, морква й цибуля – по 200 грамів, перець – на краю ножа, сметана – 250 грамів, томатна паста – 3 столові ложки, вода – 3,5 – 4 літри, лавровий листок, сіль – за смаком.

Для розрахунку вартості каструльки борщу беремо всі вищеперераховані інгредієнти, окрім томатної пасти, перцю, солі та лаврового листка. Їх потрібно мало та й вартість невисока, тому суттєво не впливає на загальну ціну. Таким чином, якщо в 2016 році за 60 гривень можна було зварити 5 літрів смачної страви, то вже в 2017 – 3 л 600 г, у 2018 – 2 л 880 г, у 2019 – 2л 600 г, а цього річ за ці гроші вийде лише 2 л 350 г. 

Цікаво Чому дешевшають українські овочі та як довго це триватиме

Звісно, у кожного свій рецепт приготування національної страви. Хтось віддає перевагу пісному борщу, а хтось навпаки додає два види м’яса для того аби смак був витонченішим, а страва наваристіша. Натомість, зварити пісний борщ не буде дорого коштувати. В липні 2019 року господині могли приготувати каструльку першої страви без м’яса та сметани за 24,6 гривні.

Зелений борщ

А от поціновувачам зеленого борщу не особливо вдасться зекономити. Аби приготувати 5-літрову каструльку улюбленої багатьма "весняної" страви потрібно закупити інгредієнти. Для його приготування знадобиться пучок щавлю – 16 гривень, 4 яйця – 7,20, картопля старого врожаю 600 грамів – 12 гривень, свинячі реберця 600 грамів – 65 гривень, сметана 200 грамів – 14 гривень, цибуля, морква, перець – за смаком. Таким чином, каструлька зеленого борщу обійдеться у 114, 20 гривень.

вартість борщу, ціна борщу за 5 років
Вартість борщу 2015-2020 роки/ Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Поліщук
Теги: Новини України Публікації Статті Інфографіка Ціни Інфляція Продукти
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
13 травня , 22:00 Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
Уляна Супрун
Державна "Дія"
13 травня , 21:50 Державна "Дія"
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
13 травня , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків