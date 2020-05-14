Вартість українського борщу: як змінювалась ціна протягом 5 років

Борщ – це не лише наша національна улюблена страва, а й мірило цін. Так, якщо в Америці обчислюють індекс Біг-мака, то в Україні для розрахунків рівня реальної інфляції обрали борщ.

Аби дізнатись реальний рівень інфляції, журналістка 24 каналу дослідила вартість української національної страви протягом останніх 5 років.

Як змінювалася ціна

Ціна улюбленої першої страви українців за останні 5 років лише зростала. І якщо в 2016 році можна було зварити 5 літрів страви за 60 гривень, то в 2017 році господиням доводилось витратити приблизно 80 гривень, у 2018 році – 99 гривень, 2019 році – 108, а цього річ каструлька вже вартуватиме понад 120 гривень.

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Для обрахунку вартості борщу в Українській асоціації постачальників торговельних мереж обрали класичний рецепт: картопля та буряк – по 500 грамів, капусти – 300 грамів, свинини – 600 грамів, морква й цибуля – по 200 грамів, перець – на краю ножа, сметана – 250 грамів, томатна паста – 3 столові ложки, вода – 3,5 – 4 літри, лавровий листок, сіль – за смаком.

Для розрахунку вартості каструльки борщу беремо всі вищеперераховані інгредієнти, окрім томатної пасти, перцю, солі та лаврового листка. Їх потрібно мало та й вартість невисока, тому суттєво не впливає на загальну ціну. Таким чином, якщо в 2016 році за 60 гривень можна було зварити 5 літрів смачної страви, то вже в 2017 – 3 л 600 г, у 2018 – 2 л 880 г, у 2019 – 2л 600 г, а цього річ за ці гроші вийде лише 2 л 350 г.

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Звісно, у кожного свій рецепт приготування національної страви. Хтось віддає перевагу пісному борщу, а хтось навпаки додає два види м’яса для того аби смак був витонченішим, а страва наваристіша. Натомість, зварити пісний борщ не буде дорого коштувати. В липні 2019 року господині могли приготувати каструльку першої страви без м’яса та сметани за 24,6 гривні.

Зелений борщ

А от поціновувачам зеленого борщу не особливо вдасться зекономити. Аби приготувати 5-літрову каструльку улюбленої багатьма "весняної" страви потрібно закупити інгредієнти. Для його приготування знадобиться пучок щавлю – 16 гривень, 4 яйця – 7,20, картопля старого врожаю 600 грамів – 12 гривень, свинячі реберця 600 грамів – 65 гривень, сметана 200 грамів – 14 гривень, цибуля, морква, перець – за смаком. Таким чином, каструлька зеленого борщу обійдеться у 114, 20 гривень.



Вартість борщу 2015-2020 роки/ Інфографіка 24 каналу