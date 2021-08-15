Ограничить передвижение несовершеннолетних: в городе на Тернопольщине ввели комендантский час

В городе Борщев Тернопольской области живет 11 тысяч жителей. Недавно местные власти приняли решение ограничить передвижение несовершеннолетних в городе и ввели комендантский час.

Мэр Борщева Игорь Чопик рассказал, что уже готово постановление об ограничении пребывания несовершеннолетних в вечернее и ночное время на улицах и в развлекательных заведениях. Запрет не коснется детей в сопровождении взрослых.

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Время пребывания для различных групп несовершеннолетних различно:

до 21:00 должны быть дома дети моложе 9 лет

до 22:00 те, кому до 14 лет;

до 23:00 те, кому не исполнилось 18 лет.

Мнения местных жителей не совпадают

С 1 октября 2021 года комендантский час будет еще строже. Одна половина города поддерживает решение, а другая шокирована новыми ограничениями.

"Вечером, кроме детей, на улице могут находиться совершеннолетние взрослые люди. Бывают разные случаи. Люди могут и алкоголь пить. Употреблять нецензурные слова, а могут предлагать выпить", – сказала местная жительница Галина Ковбель.

До 14 лет, до 18 лет. А как тот, кто должен привлекать к ответственности или их вылавливать, как он будет знать, тому ребенку 12 лет или 16?

– отметила жительница Борщева Наталья Яворская.

Удивлен запретом и представитель уполномоченного по правам человека в Тернопольской области. Он направил письмо в мэрию, действительно ли были основания вводить такие ограничения.

"Если придет ответ, будет обоснование, то будем решать. Если это голословная запись, чтобы предотвратить преступность, то мы будем адекватно принимать меры", – пояснил региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольской области Владимир Воловник.

За нарушение правил – штраф

Мэр Чопик заявил, что действовали только в рамках действующего законодательства для безопасности детей. Он убежден, что ограничения будут нести только хорошие перемены для города. Если горожане не будут придерживаться правил, то на родителей нарушителей будут налагать штраф по меньшей мере в тысячу гривен.

"У нас есть правоохранительные органы, которые должны следить за всем. Есть также админкомиссия при городском совете, которая время от времени также будет искать эти нарушения", – отмечает мэр Чопик.

. Борщевская мэрия не первая объявила такие ограничения для несовершеннолетних. Почти месяц в Сумах уже работает комендантский час для тех, кому меньше 16 лет. Им нужно быть дома до 22:00.

О результатах такого ограничения пока в мэрии Борщева еще не говорят. Сейчас делают только устное предупреждение, за месяц обещают за нарушение штрафовать.

Комендантский час в Борщеве: смотрите видео