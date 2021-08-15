Міський голова Борщева Ігор Чопик розповів, що вже готова постанова про обмеження перебування неповнолітніх у вечірній та нічний час на вулицях і в розважальних закладах. Заборона не стосуватиметься дітей у супроводі дорослих.

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Час перебування для різних груп неповнолітніх є різним:

до 21:00 мають бути удома діти молодші за 9 років;

до 22:00 ті, кому до 14 років;

до 23:00 ті, кому не виповнилося 18 років.

Думки місцевих мешканців не збігаються

З 1 жовтня 2021 року комендантська година буде ще суворішою. Одна половина міста підтримує рішення, а інша шокована новими обмеженнями.

"Ввечері, крім дітей, на вулиці можуть перебувати повнолітні дорослі люди. Бувають різні випадки. Люди можуть і алкоголь пити. Вживатимуть нецензурні слова, а може пропонуватимуть випити", – сказала місцева жителька Галина Ковбель.

До 14 років, до 18 років. А як той, хто має притягувати до відповідальності чи їх виловлювати, як він має знати, чи тій дитині 12 років чи 16,

– зазначила жителька Борщева Наталія Яворська.

Здивований забороною і представник уповноваженого з прав людини у Тернопільській області. Він надіслав лист у мерію, чи справді були підстави запроваджувати такі обмеження.

"Якщо прийде відповідь, буде обґрунтування, то вирішуватимемо. Якщо це голослівний запис, щоб запобігти злочинності, то ми адекватно вживатимемо заходів", – пояснив регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області Володимир Воловник.

За порушення правил – штраф

Міський голова Чопик заявив, що діяли лише в межах чинного законодавства для безпеки дітей. Він переконаний, що обмеження матимуть лише хороші зміни для міста. Якщо містяни не дотримуватимуться правил, то на батьків порушників накладатимуть штраф у, щонайменше, тисячу гривень.

"У нас є правоохоронні органи, які повинні стежити за всім. Є також адмінкомісія при міській раді, яка час від часу також має шукати ці порушення", – наголошує міський голова Чопик.

Довідка. Борщівська мерія не перша оголосила такі обмеження для неповнолітніх. Майже місяць у Сумах вже працює комендантська година для тих, кому менше ніж 16 років. Їм потрібно бути удома до 22:00.

Про результати такого обмеження поки у мерії Борщова ще не кажуть. Наразі роблять лише усне попередження, за місяць обіцяють за порушення штрафувати.

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