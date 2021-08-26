Девочку, по словам генерала Тода Уолтерса, главы европейского командования США, решили назвать в честь самолета Boeing C-17 – Рич. У матери младенца начались роды 21 августа, в полете.

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Родители ребенка отправятся в США

У женщины возникли осложнения. Ее состояние улучшилось после решения командования самолета снизиться, чтобы увеличить давление воздуха на борту. Девочка родилась через несколько минут после приземления самолета на авиабазу Рамштайн в Германии.

Мать и ребенка доставили в больницу США в Ландштуле в Рейнланд-Пфальце. Согласно информации Тода Уолтерса, Рич и ее родители вскоре отправятся в Соединенные Штаты Америки.

Генерал добавил, что 20 августа после эвакуации из Кабула 100 человек нуждались в медицинской помощи. Из них – 2 другие матери, чьи дети родились после приземления на базе.

Справка. Каждый ВВС США имеет кодовое имя для связи. Кодовое название самолета, который доставил семью из Афганистана – Reach 828.

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