Bosch, вероятно, возит в Россию подсанкционные товары: в украинском офисе объяснили свою позицию

Немецкая компания Bosch, несмотря на свои предыдущие заявления, вероятно возобновила экспорт товаров двойного назначения в россию. В украинском представительстве сообщили, имеют ли связи со страной-террористом.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что немецкие технологии годами помогали россии строить военную технику. Однако после вторжения страны-агрессорки в Украину в компании Bosch заявили, что выйдут с ее рынка.

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В украинском представительстве Bosch рассказали, причастны ли к экспорту алюминия в россию

Согласно расследованию, которое провели журналисты 24 канала, вероятно, Bosch возобновила поставки товаров двойного назначения в россию. В частности, ООО Robert Bosch Saratov заказала у немецкого производителя Nabaltec AG 20 тонн оксида алюминия, который можно использовать для изготовления военной техники.

В украинском представительстве компании заявили, что не располагают никакой информацией по этому поводу.

Информируем, что у украинской компании "Роберт Бош Лтд" нет никаких деловых или иных связей с российскими компаниями,

– говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что позиция украинского офиса соответствует закону и принятым ранее управленческим решениям. При наличии какой-либо дополнительной информации по этому вопросу ее обещают обнародовать.

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Кратко о вероятном возобновлении экспорта алюминия в россию

По информации украинских перевозчиков, для перевозки грузов двойного назначения в россию, или по крайней мере на определенном этапе пути, используют польскую компанию Alesco tsl sp. z o.o.

Ее основала украинка Марина Маляренко, ошибочно выложившая в чат сообщества перевозчиков товарно-транспортную накладную, свидетельствующую о том, что Bosch, вероятно, ввозит на территорию страны-агрессора оксид алюминия.

Согласно официальному релизу компании, обнародованному 18 марта 2022 года, поставки и изготовление продукции, которая может использоваться россиянами в военных целях, должны были свернуть.

Однако уже летом российский филиал Bosch снова начал заказывать нужную для производства продукцию. Ее загрузка проходила 29 июля в немецком Швандорфе. После этого тягач отвез груз в польский склад.

Перевозчик Юрий Марчук отметил, что владелица Alesco знала, что получателем груза является зарегистрированная в россии компания. Так как в документах указали адрес конечной доставки товара – город Энгельс Саратовской области, где зарегистрировано ООО "Роберт Бош Саратов".

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