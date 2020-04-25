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      Босния ослабила карантин после того, как его обжаловали в Конституционном суде

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      В Боснии ослабили карантин
      В Боснии ослабили карантин / Getty Images

      Правительство Боснии и Герцеговины несколько ослабило карантинные меры из-за коронавируса. Накануне суд страны признал их неконституционными.

      Босния ослабила ограничения, касающиеся комендантского часа, сообщает Klix.

      К теме Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

      Ранее в стране пожилым людям и детям вообще не позволяли покидать свою квартиру.

      Отныне людям старше 65 лет позволят покидать свои дома с 9:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Тем, кто моложе 18 лет будет разрешено выходить во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 20:00.

      Что этому предшествовало

      Карантин Боснии обжаловали в суде несколько человек. Они отмечали, что такие меры – грубое нарушение прав человека.

      Суд согласился и обязал правительство Боснии и Герцеговины принять меры в соответствии со своим решением в течение 5 дней после его получения. В то же время новые меры должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов.

      По состоянию на 25 апреля в Боснии официально зафиксировали 1 421 случай коронавируса и 55 смертей среди инфицированных. Страна ввела карантин в марте.

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      Почему надо оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Евросоюз Конституционный суд Решение суда Босния и Герцеговина Новости политики
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