Босния ослабила карантин после того, как его обжаловали в Конституционном суде

Правительство Боснии и Герцеговины несколько ослабило карантинные меры из-за коронавируса. Накануне суд страны признал их неконституционными.

Босния ослабила ограничения, касающиеся комендантского часа, сообщает Klix.

К теме Какие страны Европы ослабляют карантин несмотря на пандемию COVID-19: перечень

Ранее в стране пожилым людям и детям вообще не позволяли покидать свою квартиру.

Отныне людям старше 65 лет позволят покидать свои дома с 9:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Тем, кто моложе 18 лет будет разрешено выходить во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 20:00.

Что этому предшествовало

Карантин Боснии обжаловали в суде несколько человек. Они отмечали, что такие меры – грубое нарушение прав человека.

Суд согласился и обязал правительство Боснии и Герцеговины принять меры в соответствии со своим решением в течение 5 дней после его получения. В то же время новые меры должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов.

По состоянию на 25 апреля в Боснии официально зафиксировали 1 421 случай коронавируса и 55 смертей среди инфицированных. Страна ввела карантин в марте.



Почему надо оставаться дома / Инфографика 24 канала