Босния ослабила карантин после того, как его обжаловали в Конституционном суде
Правительство Боснии и Герцеговины несколько ослабило карантинные меры из-за коронавируса. Накануне суд страны признал их неконституционными.
Босния ослабила ограничения, касающиеся комендантского часа, сообщает Klix.
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Ранее в стране пожилым людям и детям вообще не позволяли покидать свою квартиру.
Отныне людям старше 65 лет позволят покидать свои дома с 9:00 до 13:00 в понедельник, среду и пятницу. Тем, кто моложе 18 лет будет разрешено выходить во вторник, четверг и субботу с 14:00 до 20:00.
Что этому предшествовало
Карантин Боснии обжаловали в суде несколько человек. Они отмечали, что такие меры – грубое нарушение прав человека.
Суд согласился и обязал правительство Боснии и Герцеговины принять меры в соответствии со своим решением в течение 5 дней после его получения. В то же время новые меры должны быть направлены на снижение прямых социальных контактов.
По состоянию на 25 апреля в Боснии официально зафиксировали 1 421 случай коронавируса и 55 смертей среди инфицированных. Страна ввела карантин в марте.
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