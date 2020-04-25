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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Боснія послабила карантин після того, як його оскаржили у Конституційному суді

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      У Боснії послабили карантин
      У Боснії послабили карантин / Getty Images

      Уряд Боснії та Герцеговини дещо послабив карантинні заходи через коронавірус. Напередодні суд країни визнав їх неконституційними.

      Боснія послабила ті обмеження, які стосувалися комендантської години, повідомляє Klix.

      До теми Які країни Європи послаблюють карантин попри пандемію COVID-19: перелік

      Раніше у країні людям похилого віку та дітям взагалі не дозволяли залишати своє помешкання.

      Відтепер людям старше 65 років дозволять залишати свої домівки з 9:00 до 13:00 у понеділок, середу та п’ятницю. Тим, хто молодше 18 років буде дозволено виходити у вівторок, четвер і суботу з 14:00 до 20:00.

      Що цьому передувало

      Карантин Боснії оскаржили у суді кілька осіб. Вони наголошували, що такі заходи – грубе порушення прав людини.

      Суд погодився і зобов'язав уряд Боснії і Герцеговини вжити заходи відповідно до свого рішення протягом 5 днів після його отримання. Водночас нові заходи мали бути спрямовані на зниження прямих соціальних контактів.

      Станом на 25 квітня в Боснії офіційно зафіксували 1421 випадок коронавірусу і 55 смертей серед інфікованих. Країна ввела карантин у березні.

      залишатися вдома навіщо карантин коронавірус
      Чому треба залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Євросоюз Конституційний суд Коронавірус COVID-19 Рішення суду Боснія і Герцеговина Новини політики
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