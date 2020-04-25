Боснія послабила карантин після того, як його оскаржили у Конституційному суді

Уряд Боснії та Герцеговини дещо послабив карантинні заходи через коронавірус. Напередодні суд країни визнав їх неконституційними.

Боснія послабила ті обмеження, які стосувалися комендантської години, повідомляє Klix.

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Раніше у країні людям похилого віку та дітям взагалі не дозволяли залишати своє помешкання.

Відтепер людям старше 65 років дозволять залишати свої домівки з 9:00 до 13:00 у понеділок, середу та п’ятницю. Тим, хто молодше 18 років буде дозволено виходити у вівторок, четвер і суботу з 14:00 до 20:00.

Що цьому передувало

Карантин Боснії оскаржили у суді кілька осіб. Вони наголошували, що такі заходи – грубе порушення прав людини.

Суд погодився і зобов'язав уряд Боснії і Герцеговини вжити заходи відповідно до свого рішення протягом 5 днів після його отримання. Водночас нові заходи мали бути спрямовані на зниження прямих соціальних контактів.

Станом на 25 квітня в Боснії офіційно зафіксували 1421 випадок коронавірусу і 55 смертей серед інфікованих. Країна ввела карантин у березні.



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